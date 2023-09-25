ميناء دمياط يستقبل 9290 طن قمح ويُصدر 9375 طن كلينكر (جراف)

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادر 9 سفن، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 41 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 8725 طن خردة و1080 طن خشب زان و11890 طن كسب صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 8169 طن سكر و2190 طن ذرة و431 طن فحم معبأ و5543 طن ابلاكاش و3517 طن حديد و2141 طن عدس أحمر ويضاف إلى ما سبق 9290 طن قمح.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 5107 طن يوريا و650 طن فلوسبار و9375 طن كلينكر و855 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1800 طن مولاس علاوة على 9700 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 456 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 251 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5277 حاوية مكافئة.

وذكر المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 37985 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 384524 طنًا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا قي هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 4687 شاحنة.

وعلى صعيد متصل، قام اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بزيارة لمقر الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن لمتابعة تقدم الأعمال الخاصة ببناء أربع قاطرات جديدة تقوم حاليا الشركة ببنائهم لصالح الميناء، حيث كان فى استقباله اللواء بحري أشرف عباس ابراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن، الذى اصطحبه فى جولة ميدانية لتفقد مراحل تقدم أعمال بناء القاطرات ومدى توافق ذلك مع المخطط الزمنى الكلى والمواصفات الفنية المطلوبة، وقد تم التأكيد على الالتزام التام بالجداول الزمنية المحددة مسبقا لتسليم الوحدات البحرية في توقيتاتها.