ميناء دمياط يستقبل 9263 طن ذرة ويُصدر 9324 طن يوريا (جراف)

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 11 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن بالميناء وصل إلى 37 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 5487 طن خردة و8024 طن حديد و1700 طن معدات.

كما استقبل الميناء أيضا 243 طن تفاح و7171 طن فول و14440 طن قمح و9263 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 1350 طن خشب زان.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 5400 طن رمل و314 طن كحول و2433 طن كسب فول صويا و9324 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1950 طن ملح معبأ علاوة على 3550 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1176 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 302 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4375 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 116612 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 364491 طنًا.

وقال أن غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 1136 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبو راضى، علاوة على مغادرة قطاران آخران – قادمين من الإسكندرية والعين السخنة – بعد أن قاما بتفريغ عدد 50 حاوية 40 قدم، ثم تم شحن 50 حاوية 20 قدم.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 5482 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 8 سفن، بينما غادر 7 سفن، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.