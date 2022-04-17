ميناء دمياط يستقبل 9219 طن قمح ويُصدر 1000 طن علف بنجر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن، بينما غادر 7 سفن، لافتا إلى أن عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 19 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 8050 طن حديد و1116 طن زيت طعام و7330 طن خردة و124 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضا 13500 طن فول صويا علاوة على 9219 طن قمح.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع المتنوعة مثل 12952 طن فوسفات و2950 طن رمل و300 طن مولاس.

كما قام ميناء دمياط أيضا بتصدير 473 طن نترات امونيا و1000 طن علف بنجر و1543 طن اسمنت معبأ و2550 طن فول صويا ويضاف إلى ما سبق 1460 طن يوريا.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 430 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 270 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2364 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 90512 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 258209 طنا.

وأضاف المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط قطار بعد أن قام بتحميل 20 حاوية 40 قدم متجه إلى السادس من اكتوبر، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 4066 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.