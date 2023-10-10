ميناء دمياط يستقبل 9216 طن قمح ويُصدر 2923 طن رمل

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 12 سفينة، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 38 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 8533 طن حديد و4100 طن خردة و990 طن ابلاكاش و7000 طن ذرة.

كما استقبل الميناء أيضا 4008 طن سكر و1476 طن عدس و4148 طن فول و1928 طن فول صويا و9216 طن قمح ويضاف إلى ما سبق 4913 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1540 طن.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 13386 طن يوريا و3452 طن اسمنت معبأ و1414 طن علف و2200 طن ملح معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 2923 طن رمل علاوة على 3000 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 261 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 619 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 7315 حاوية مكافئة.

وذكر المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 28381 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 391487 طنًا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 5473 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 11 سفينة، بينما غادر 13 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.