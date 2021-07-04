نقل وملاحة

ميناء دمياط يستقبل 9200 طن خردة ويُصدر 16548 طن يوريا

الميناء تعامل مع 24 سفينة
محمود محسن 8:12 م, الأحد, 4 يوليو 21 8:12 م, الأحد, 4 يوليو 21

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أفاد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط الأحد، بأن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 24 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز الإعلامي للميناء في بيان إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 5000 طن ذرة و1064 طن خشب زان و9200 طن خردة.

ولفت إلى أنه بلغت حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 4500 طن فوسفات علاوة على 16548 طن يوريا.

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وذكر أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 1103 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (فاصوليا وبطاطا وبنجر وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (زيتون وفول وبصل وفول أخضر وكمون وقصب وليمون)، وفواكه (فراولة وعنب)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الامارات والجزائر والسعودية وهولندا والصين ومالطا وسلوفينيا وكرواتيا والمانيا.

وأضاف أن عدد الحاويات الواردة بلغ 496 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3147 حاوية مكافئة.

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وقال إن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 3068 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 13959 طنا.

وأوضح المركز الإعلامي لميناء دمياط أن حركة تداول الشاحنات بلغت 3010 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

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وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

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بقلم محمود محسن

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