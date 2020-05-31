ميناء دمياط يستقبل 913 رأس ماشية ويُصدر 6000 طن ميثانول

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة ماشية حيث بلغت 913 رأس، فيما غادر سفينة حاويات و9 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة ميثانول تزن 6000 طن. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 14161 طن حديد و10180 طن خردة و8374 طن ذرة و846 طن سكر.

كما استقبل الميناء أيضا 4495 طن أبلاكاش و421 طن جرارات و7400 طن فول صويا و913 رأس ماشية بإجمالي وزن 243 طنا.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 15689 طن يوريا و6800 طن علف بنجر و2945 طن فوسفات و5400 طن كسب صويا ويضاف إلى ما سبق 6000 طن ميثانول.

وقال المركز الإعلامي إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 762 حاوية مكافئة تشمل فواكه (عنب وفراولة)، وخضراوات (خرشوف)، وحاصلات زراعية (بصل وثوم)، حيث يتم تصديرها إلى أمريكا وسلوفينيا وهولندا وإسبانيا وبريطانيا وكرواتيا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 1365 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2960 حاوية مكافئة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 43495 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 118670 طنا.

وقال المركز الإعلامي إن الميناء غادره قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2685 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، في حين غادر 1545 شاحنة منها 476 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 24737 من البضائع العامة.

جدير بالذكر أنه يوجد فى الميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

ويشار إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.