نقل وملاحة

ميناء دمياط يستقبل 9078 طن قمح ويصدر 5050 طن أسمنت

الميناء تعامل مع 29 سفينة
محمود محسن 9:42 م, الثلاثاء, 1 فبراير 22 9:42 م, الثلاثاء, 1 فبراير 22

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء تعامل، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 29 سفينة حاويات وبضائع عامة. وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 4500 طن ذرة، و9078 طن قمح، و1788 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضًا 7000 طن حديد، و8000 طن خردة، و7700 طن زيت طعام، و1812 طن فول صويا، و1504 رءوس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 355 طنًّا.

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وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 6898 طن رمل، و387 طن كحول، و5050 طن أسمنت، يضاف إلى ما سبق 4900 طن فوسفات.

وقال إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 1168 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبصل اخضر وبسلة وفاصوليا وبطاطا وملوخية وخضار مجمد مشكل)،

وحاصلات زراعية (أعشاب وبصل وبردقوش وريحان وفول وقطن وسمسم ولب وليمون)، وفواكه (برتقال وبلح ويوسفي وفراولة)،

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حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن والهند وسلوفينيا ومالطا وسنغافورة وروسيا وبنجلاديش واليونان وإيطاليا وإنجلترا وألمانيا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 365 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2885 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 111942 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 136725 طنًّا.

وذكر المركز الإعلامي أنه غادر ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1307 أطنان قمح متجهًا إلى صوامع شبرا،

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علاوة على قطارين آخرين بعد أن قاما بتفريغ 47 حاوية 40 قدمًا قادميْن من الإسكندرية والسادس من أكتوبر.

يشار إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 5558 شاحنة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تُستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.

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بقلم محمود محسن

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