نقل وملاحة

ميناء دمياط يستقبل 9037 طن حديد ويُصدر 2200 طن فوسفات

حركة الصادر من الحاويات بلغت 1256 حاوية مكافئة
محمود محسن 9:23 م, الثلاثاء, 18 مايو 21 9:23 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء تعامل، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 25 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 9037 طن حديدـ و4483 طن أبلاكاش، و1028 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء 11200 طن خردة، و5308 طن قمح، و7677 طن ذرة، و1420 طن سلفات صوديوم، يضاف إلى ما سبق 2700 طن كلوريد ايثيلين.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 2200 طن فوسفات، و700 طن مولاس، و7376 طن يوريا، و1236 طن نترات أمونيوم.

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وقال المركز الإعلامي أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 1256 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وخرشوف وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (ثوم)، وفواكه (برتقال وعنب)، حيث يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وسلوفينيا وسنغافورة وإيطاليا والصين والهند وهونج كونج.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 1158 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2267 حاوية مكافئة.

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وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 183198 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 80605 أطنان.

وأضاف المركز الإعلامي أنه غادر الميناء قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدمًا قادم من ميناء العين السخنة، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4354 شاحنة.

جدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.

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تجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر؛ حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

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بقلم محمود محسن

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