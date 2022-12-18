ميناء دمياط يستقبل 9000 طن ذرة ويُصدر 8200 طن أسمنت معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، فيما غادر 11 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 32 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 9000 طن ذرة و7037 طن حديد و11 طن معدات.

كما استقبل الميناء أيضا 7500 طن خردة و1890 طن خشب زان ويضاف إلى ما سبق 5500 طن صويا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 5000 طن يوريا و6288 طن رمل و8200 طن أسمنت معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 16145 طن ملح علاوة على 4450 طن بضائع متنوعة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 362 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 192 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 625 حاوية مكافئة.

وذكر المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 139965 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 104557 طنًا.

وقال المركز الإعلامي إنه غادر ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3807 أطنان قمح متجهة إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4263 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 11 سفينة، بينما غادر 9 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.