ميناء دمياط يستقبل 9000 طن ذرة ويصدر 3800 طن مولاس

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 سفن، فيما غادر 11 سفينة، لافتًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 29 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 3163 طن أبلاكاش، و9000 طن ذرة، و9000 طن صويا.

كما استقبل الميناء أيضًا 600 طن أرز، و2422 خشب زان، و4245 طن حديد، يضاف إلى ما سبق 600 طن خردة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 13679 طن يوريا، و3800 طن مولاس، و914 طن رمل.

كما قام ميناء دمياط أيضًا بتصدير 732 طن علف بنجر، علاوة على 2600 طن بضائع متنوعة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 342 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 126 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1663 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 16273 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 205530 طنًّا.

وذكر المركز الإعلامي أنه غادر ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1286 طن قمح متجهًا إلى صوامع شبرا، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا قادم من الإسكندرية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات، سواء دخولًا أو خروجًا، بلغت 3610 شاحنات.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.