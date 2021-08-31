نقل وملاحة

ميناء دمياط يستقبل 9000 طن خردة ويُصدر 787 طن أسمنت

الميناء تعامل مع 19 سفينة
محمود محسن 6:56 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21 6:56 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء تعامل، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 19 سفينة حاويات وبضائع عامة. وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 2000 طن صويا، و15975 طن ذرة، و9000 طن خردة، يضاف إلى ما سبق 2473 طن حديد.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 14235 طن فوسفات، و11320 طن يوريا، و787 طن أسمنت.

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كما قام الميناء أيضًا بتصدير 2700 طن زيت طعام، علاوة على 1600 طن كسب فول صويا.

وقال المركز الإعلامي إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 13 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (فاصوليا وبطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم وبطاطا وبصل وزيتون ونعناع)، وفواكه (عنب وفراولة)،

حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات والجزائر والأردن والسعودية وإسبانيا وإيطاليا وباكستان وسنغافورة.

وأضاف المركز الإعلامي أن عدد الحاويات الواردة بلغ 339 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 858 حاوية مكافئة.

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وذكر المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 12278 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 1097 طنًّا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4328 شاحنة.

جدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.

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تجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم الموانئ في مصر؛ حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

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بقلم محمود محسن

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