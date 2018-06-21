ميناء دمياط يستقبل 9 سفن ويصدر 5375 طن فوسفات

محمود محسن استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر 5 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، و23 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام

محمود محسن





استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، فيما غادر 5 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، و23 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأكد المركز الإعلامي أنه غادر الميناء 89 سيارة نقل محملة بـ4197 طن قمح.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 41124 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 24079 طنًّا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 8400 طن يوريا، و2079 طن رمل، و5375 طن فوسفات.