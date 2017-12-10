ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و 5 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، علاوة على 30 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظ

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و 5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، علاوة على 30 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز إلى أنه غادر الميناء في السادسة مساء أمس السبت القطار رقم 2473، وفي الثالثة صباح اليوم الأحد القطار رقم 2476، بحمولة إجمالية 2629 طن قمح، في حين غادر 128 سيارة بحمولة 6330 طن قمح.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 142688 طنا، وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 54163 طنا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن العاملون يقومون بتحميل قطار بخام السكر من ساحة الميناء النهري.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 800 طن يوريا، و 10500 طن فوسفات، و 430 طن ملح، وإعادة تصدير 500 طن فول صويا.