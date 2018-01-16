ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات و بضائع عامة اليوم

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، فيما غادر الميناء 6 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظا



محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، فيما غادر الميناء 6 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن غادر الميناء في السابعة والنصف مساء أمس الاثنين القطار رقم 2481، وفي الواحدة والنصف صباح اليوم الثلاثاء القطار رقم 2476، بحمولة إجمالية 2581 طن قمح، في حين غادر 73 سيارة نقل محملة بـ 3176 طن قمح.

وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 80962 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 100379 طنا.

تجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 5110 طن يوريا، و18100 طن ملح، و2143 طن رمل، وإعادة تصدير 1450 طن كسب فول صويا.