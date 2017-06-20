ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات و بضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، علاوة على 12 بالمخطاف الخارجى للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 68334 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 118817 طنا.

وفى السياق نفسه غادر الميناء قطار بحمولة ( 1288 ) طن قمح، فضلا عن (159) سيارة بحمولة (7594) طن قمح.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 21100 طن يوريا و 3000 طن فوسفات و 400 طن علف بنجر و 2900 طن رمل و 4200 طن سماد سائل.