ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 4 سفن حاويات، و5 بضائع عامة، فيما غادرت سفينتا حاويات و4 بضائع عامة.وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، علاوة على 12 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجر

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 4 سفن حاويات، و5 بضائع عامة، فيما غادرت سفينتا حاويات و4 بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، علاوة على 12 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي أن غادر الميناء في السابعة والنصف -مساء أمس الإثنين- القطار رقم 2466، وفي الخامسة والنصف صباح اليوم الثلاثاء القطار رقم 2466، بحمولة إجمالية 2591 طن قمح، في حين غادر 93 سيارة بحمولة 4562 طن قمح.

جدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 165066 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 15337 طنًا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل في الواحدة مساء أمس قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة، لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر، واستقبل الميناء في الثانية ظهر أمس قطار حاويات محمل بـ 17 حاوية، 40 قدم قادمة من منطقة اللوجيستيات الجديدة التجمع الخامس.

وأكد أن حركة الصادر من الميناء شملت 50 طن يوريا، و5500 طن فوسفات، و3830 طن ملح، و1360 طن رمل.