ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة فى 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه، إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، بالإضافة إلى 15 سفينة بالمخطاف الخارجى للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 96746 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 167667 طنا.

وفي السياق نفسه غادر الميناء قطاران بحمولة (2603) طن قمح، فضلا عن (149) سيارة بحمولة (6624) طن قمح.

ولفت المركز الإعلامى إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 11950 طن يوريا و 2700 طن فوسفات.