ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة اليوم

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و7 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما استقبل الميناء أيضا السفينة RHOURD ELHAMRA محملة بـ12500 طن بروبان.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 104840 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 154544 طنا.

وفي السياق نفسه غادر الميناء قطار بحمولة 1296 طن قمح، فضلا عن 179 سيارة بحمولة 8547 طن قمح.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 4479 طن يوريا و2165 طن فوسفات و2500 طن سماد سائل و3500 طن رمل.