ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 5 سفن حاويات، و4 بضائع عامة، فيما غادرت 6 أخريات حاويات و4 بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً، اليوم الخميس، أوضح فيه أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، فضلاً عن 2 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إج

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 5 سفن حاويات، و4 بضائع عامة، فيما غادرت 6 أخريات حاويات و4 بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً، اليوم الخميس، أوضح فيه أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، فضلاً عن 2 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أن غادر الميناء في التاسعة صباح أمس الأربعاء القطار رقم 2471، وفي الثامنة مساء أمس أيضاً القطار رقم 2457 بحمولة إجمالية 2584 طن قمح، في حين غادر 105 سيارات بحمولة 4842 طن قمح.

وأشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 166597 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 70577 طناً.