ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 4 بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، علاوة على 16 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 4 بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، علاوة على 16 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز الإعلامى إلى أن غادر الميناء في السادسة مساء أمس الاثنين القطار رقم 2441 وفي التاسعة مساء أيضا القطار رقم 2460، وفي الواحدة والنصف صباح اليوم الثلاثاء القطار رقم 2481 بحمولة إجمالية 3784 طن قمح، في حين غادر 74 سيارة بحمولة 3704 أطنان قمح.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 168886 طنا، بينما رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 27082 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 11600 طن يوريا، و 2900 طن علف، و 6880 طن رمل زجاجى.