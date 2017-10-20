ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادره 5 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، بياناً اليوم الجمعة، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخار

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادره 5 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، بياناً اليوم الجمعة، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار إلى أن غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية 3841 طن قمح، في حين غادره 108 سيارات بحمولة 5642 طن قمح.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 195409 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 19872 طنا.

وفي السياق نفسه، غادر الميناء في السابعة والنصف من مساء أمس، قطار محمل بـ 17 حاوية مبردة فارغة 40 قدما متجهة إلى المنطقة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر، و سيتم شحنهم وإعادتهم للتصدير من الميناء .

تجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 19000 طن ميثانول، و 5000 طن يوريا، و 2550 طن فوسفات، و 2300 طن مولاس، وإعادة تصدير و 2438 طن كسب صويا.

