ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة.. الثلاثاء

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و4 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، علاوة على 12 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراء



محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينتا حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، علاوة على 12 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز الإعلامي أنه غادر الميناء في السابعة والنصف مساء أمس الإثنين القطار رقم 2466، وفي الخامسة والنصف صباح اليوم الثلاثاء القطار رقم 2466، بحمولة إجمالية 2591 طن قمح، في حين غادر 93 سيارة بحمولة 4562 طن قمح.

الجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 165066 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 15337 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن الميناء استقبل في الواحدة مساء أمس قطارًا محملًا بـ1000 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر، وأيضا استقبل الميناء في الثانية ظهر أمس قطار حاويات محملًا بـ17 حاوية 40 قدما قادمة من منطقة اللوجيستيات الجديدة بالتجمع الخامس.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الميناء شملت 50 طن يوريا، و5500 طن فوسفات، و3830 طن ملح، و1360 طن رمل.