ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة.. الأحد

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادرت سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءا



محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادرت سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر الميناء في السابعة والنصف مساء أمس السبت القطار رقم 2435، وفي الثانية صباح اليوم الأحد القطار رقم 2487، بحمولة إجمالية 2629 طن قمح، في حين غادر 117 سيارة نقل محملة بـ 5266 طن قمح.

الجدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 56662 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 49366 طنا .

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 10800 طن يوريا، و 850 طن ملح، و 1500 طن رمل.

