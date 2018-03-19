ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع اليوم الإثنين

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن…

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 8 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، بالإضافة إلى 10 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أن غادر الميناء في العاشرة مساء أمس الأحد القطار رقم 2448 محمل بـ 1273 طن قمح، في حين غادر 83 سيارة نقل محملة بـ 3722 طن قمح.

ولفت المركز إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 167208 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 27292 طنا.

وتجدر الإشارة إلى الميناء استقبل في الثانية مساء أمس قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

وأضاف أن حركة الصادر من الميناء شملت 2000 طن يوريا و 4410 طن رمل و 2770 طن علف.