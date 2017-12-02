ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع 2 ديسمبر

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، إضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، إضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

كما غادر الميناء 3 قطارات بـحمولة إجمالية 3915 طن قمح، في حين غادر 144 سيارة بحمولة 7201 طن قمح.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 144562 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 12337 طنا.

يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 16000 طن يوريا و4100 طن ملح و3500 طن رمل.