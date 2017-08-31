ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع متنوعة

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 7 بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19، علاوة على 18 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول. وأشار

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 7 بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19، علاوة على 18 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار المركز إلى أنه غادر الميناء في الخامسة والنصف مساء أمس الأربعاء القطار رقم 2474، وفي العاشرة والنصف مساء أمس القطار رقم 2444 بحمولة إجمالية 2619 طن قمح، في حين غادر ( 67 ) سيارة بحمولة 3381 طن قمح.

وأضاف المركز الإعلامى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 172805 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 61692 طنا.

يشار إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 4100 طن يوريا و 4330 طن فوسفات و 3000 طن رمل زجاجي و 7285 طن ملح و 10000 طن إسمنت وإعادة تصدير 2000 طن ذرة.