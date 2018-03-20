ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة اليوم الثلاثاء

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و4 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراء

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أن غادر الميناء في الثامنة مساء أمس الإثنين القطار رقم 2435، وفي الثالثة صباح اليوم الثلاثاء القطار رقم 2443، بحمولة إجمالية 2730 طن قمح، في حين غادر 120 سيارة نقل محملة بـ 5300 طن قمح.

وأشار المركز إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 167767 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26353 طنا.

ولفت إلى أن الميناء استقبل في الخامسة مساء أمس قطار محمل بـ 840 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

وجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 6700 طن يوريا و2900 طن مولاس و 2151 طن علف.

