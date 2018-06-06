ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع اليوم الأربعاء

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات، و6 سفن بضائع عامة، وغادرت 3 سفن حاويات، و7 سفن بضائع عامة.ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 24 سفينة، إضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول. فيما غادر الميناء مساء أمس، القطار رقم 2442،

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات، و6 سفن بضائع عامة، وغادرت 3 سفن حاويات، و7 سفن بضائع عامة.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 24 سفينة، إضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

فيما غادر الميناء مساء أمس، القطار رقم 2442، وصباح اليوم القطار رقم 2442، والقطار رقم 2454 بحمولة إجمالية 4113 طن قمح، في حين غادرت 172 سيارة نقل محملة بـ9408 طن قمح.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 134392 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 8259 طنًا.

وفي شأن متصل، استقبل الميناء اليوم، قطارًا محملًا بـ1000 طن كسر حجارة لأعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

وشملت حركة الصادر من الميناء 4000 طن يوريا، و1195 طن ملح، و1000 طن ميثانول، كما تم شحن 13000 طن حجارة علي متن السفينة الهولندية “STORNES”، التي تقوم بأعمال ردم مواسير خطوط الغاز لتثبيتها في قاع البحر علي عمق 1500 متر تحت سطح البحر، وغادرت الميناء السفينة “دايموند” محملة بـ3000 طن أسمنت أبيض.