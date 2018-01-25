ميناء دمياط يستقبل 9 سفن بضائع

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضيةن 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23، بالإضافة إلى 10 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.وأوضح أنه غادر ال

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضيةن 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23، بالإضافة إلى 10 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أنه غادر الميناء قطاران بحمولة بلغت 2608 أطنان قمح، في حين غادر 147 سيارة نقل محملة بـ 7522 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بلغ 59094 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 72559 طنا.

ولفت المركز الإعلامى إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 5350 طن يوريا و 2297 طن فوسفات و 267 طن نترات أمونيوم و 3000 طن حديد بليت.