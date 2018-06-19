ميناء دمياط يستقبل 9 سفن بضائع ويُصدر 5500 طن فوسفات

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات و7 سفن بضائع عامة، وصدر 5500 طن فوسفات، فيما غادر سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة. وقال المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 14 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتما

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينتى حاويات و7 سفن بضائع عامة، وصدر 5500 طن فوسفات، فيما غادر سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة.

وقال المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 14 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2685 طن قمح.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 53796 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص24555 طنا.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من الميناء شملت 3670 طن رمل، و3500 طن يوريا.