ميناء دمياط يستقبل 9 سفن بضائع ويُصدر 2300 طن ملح

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 7 سفن بضائع عامة، وصدر 2300 طن ملح، فيما غادر سفينتا حاويات و 8 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن…

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 7 سفن بضائع عامة، وصدر 2300 طن ملح، فيما غادر سفينتا حاويات و 8 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، بالإضافة إلى 15 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت إلى أنه غادر الميناء في السادسة مساء أمس الأحد القطار رقم 2481 محمل بـ 1369 طن قمح، في حين غادر 173 سيارة نقل محملة بـ 9330 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 161915 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21063 طنا.

يذكر أن الميناء استقبل في الرابعة صباح اليوم قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من الميناء شملت 2500 طن يوريا و 10500 طن فوسفات و2500 طن مولاس و 3000 طن علف و 1000 طن نترات أمونيوم و 1300 طن كاولينا.