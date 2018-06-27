ميناء دمياط يستقبل 9 سفن بضائع ويُصدر 1850 طن رمل

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، و 1850 طن رمل، فيما غادر سفينتا حاويات و 10 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن اجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، بالإضافة إلى 29 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز الإعلامى إلى أنه غادر الميناء 1074 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 58449 طن من البضائع العامة منها 56 سيارة نقل محملة بـ 2545 طن قمح.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 47690 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 27919 طنا.

يذكر أن الميناء استقبل فى الواحدة صباح اليوم الأربعاء قطارا محملا بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز فى قاع البحر.

وأوضح المركز الاعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 9074 طن يوريا و 13150 طن ملح و 838 طن نترات أمونيوم.

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 253 حاوية مكافئة، فيما بلغت حركة الوارد 580 حاوية مكافئة، فى حين بلغ الحاويات الترانزيت 1849 حاوية مكافئة.

.غت حركة الوارد من البضائع العامة 19514 طن قمح و 16501 طن حديد و 12617 طن خردة و 10000 طن ذرة و 2500 طن نواتج و 1227 طن خشب زان.