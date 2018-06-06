ميناء دمياط يستقبل 9 سفن بضائع ويُصدر 1195 طن ملح

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، وشهد تصدير 1195 طن ملح، كما غادرت السفينة دايموند محملة بـ3000 طن أسمنت أبيض.وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد السفن الموجودة بال

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة، وشهد تصدير 1195 طن ملح، كما غادرت السفينة دايموند محملة بـ3000 طن أسمنت أبيض.

وأصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، بالإضافة إلى 7 بالمخطاف الخارجى فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أنه غادر الميناء فى الحادية عشرة مساء أمس الثلاثاء القطار رقم 2442، وفي الثانية صباح اليوم الأربعاء القطار رقم 2442، وفي الثامنة صباح اليوم القطار رقم 2454، بحمولة إجمالية بلغت 4113 طن قمح، فى حين غادر 172 سيارة نقل محملة بـ 9408 أطنان قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 134392 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 8259 طنا.

ولفت إلى أن الميناء استقبل فى السادسة صباح اليوم قطارا محملا بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز فى قاع البحر، كما تم شحن 13000 طن حجارة على متن السفينة الهولندية STORNES والتى تقوم بأعمال ردم مواسير خطوط الغاز لتثبيتها فى قاع البحر على عمق 1500 مترا تحت سطح البحر.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 4000 طن يوريا و 1000 طن ميثانول.