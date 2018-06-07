ميناء دمياط يستقبل 9 سفن بضائع.. ويصدر 5200 طن علف بنجر

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 5 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجرا



محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر 5 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 12 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف أنه غادر الميناء في الحادية عشرة مساء أمس الأربعاء القطار رقم 2441، وفي السادسة صباح اليوم الخميس القطار رقم 3191، بحمولة إجمالية 2725 طن قمح، في حين غادر 161 سيارة نقل محملة بـ 8629 طن قمح.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 132829 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 8259 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 10354 طن يوريا و8540 طن رمل و5200 طن علف بنجر.