ميناء دمياط يستقبل 9 سفن بضائع ويصدر 500 طن علف

محمود محسن:استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجرا

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23 سفينة، بالإضافة إلى 14 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف المركز أنه غادر الميناء في الحادية عشر مساء أمس السبت القطار رقم 2457، وفي الثالثة والنصف صباح اليوم الأحد القطار رقم 2435، بحمولة إجمالية 2662 طن قمح، في حين غادر 168 سيارة نقل محملة بـ 9368 طن قمح.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 167905 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 22646 طنا.

وأوضح أن الميناء استقبل في الثالثة صباح اليوم قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 6000 طن يوريا و 7640 طن فوسفات و 2600 طن مولاس و 500 طن علف و 1000 طن نترات أمونيوم .

