ميناء دمياط يستقبل 9 سفن بضائع متنوعة وحاويات

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات و 4 بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17 سفينة، علاوة على 19 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 5 سفن حاويات و 4 بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17 سفينة، علاوة على 19 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت المركز إلى أنه غادر الميناء في الحادية عشرة والنصف مساء أمس الاثنين القطار رقم 2460، وفي الخامسة والنصف صباح اليوم الثلاثاء القطار رقم 2474 بحمولة إجمالية 2649 طن قمح، في حين غادر ( 90 ) سيارة بحمولة 4364 طن قمح.

وأكد المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 170593 طنا، ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21912 طنا.

وأضاف أن حركة الصادر من الميناء شملت 3000 طن يوريا، و 1666 طن فوسفات، و 4101 طن رمل زجاجي، و 2000 طن مولاس، وإعادة تصدير 500 طن ذرة و 7922 طن صويا.