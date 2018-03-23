ميناء دمياط يستقبل 9 سفن بضائع عامة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، و6 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، فيما غادر 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي السفن الموجودة بالميناء بلغ 18 سفينة، و6 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأكد المركز أنه غادر الميناء قطار محمل بـ1339 طن قمح، في حين غادر 120 سيارة نقل محملة بـ5234 طن قمح.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 172564 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 25939 طنًّا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 14900 طن يوريا و1870 طن رمل.