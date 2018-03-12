ميناء دمياط يستقبل 9 سفن بضائع عامة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامة .وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول

محمود محسن



استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامة .



وقال المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 24 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الاعلامي أن غادر الميناء 101 سيارة نقل محملة بـ 4700 طن قمح .



وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 143428 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 33325 طنا .



يذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 9800 طن يوريا و 5400 طن فوسفات و 5500 طن رمل و 500 طن ألواح جبس و إعادة تصدير 1600 طن كسب فول صويا .

