ميناء دمياط يستقبل 9 سفن بضائع عامة.. ويصدر 7500 طن يوريا

محمود محسناستقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 4 سفن حاويات، و5 بضائع عامة، وغادرت 5 حاويات، و7 بضائع عامة.وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17، و3 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.وأشار إلى

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط -خلال الـ 24 ساعة الماضية- 4 سفن حاويات، و5 بضائع عامة، وغادرت 5 حاويات، و7 بضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17، و3 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار إلى أن غادر قطاران بحمولة 2515 طن قمح، في حين غادرت 64 سيارة نقل محملة بـ 2777 طن قمح.

يذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 176219 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24771 طناً.

وأضاف أن حركة الصادر من الميناء شملت 7500 طن يوريا، و18640 طن مولاس.