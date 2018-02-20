ميناء دمياط يستقبل 9 سفن بضائع عامة وحاويات

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إ

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، فيما غادر سفينتا حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح المركز الاعلامي أن غادر الميناء في االتاسعة مساء أمس الاثنين القطار رقم 2472، محمل بـ 1300 طن قمح، بينما غادر 95 سيارة نقل محملة بـ 4162 طن قمح .

وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 87594 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 18377 طنا .

ولفت المركز الاعلامي إلى أن الميناء استقبل في الخامسة مساء أمس قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم ردم مواسير الغاز في قاع البحر .

الجدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 11900 طن يوريا، و 3500 طن فوسفات، وإعادة تصدير 200 طن كسب فول صويا .

وأشار المركز الاعلامي إلى أن الكراكة مكه تواصل أعمال صيانة الممر الملاحي للميناء، حيث قامت حتى اليوم بتكريك كمية 344576 متر مكعب، وذلك حفاظا على سلامة وامان السفن بعد النوات الاخيرة التى تعرض لها الميناء .



