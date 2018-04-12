ميناء دمياط يستقبل 9 سفن بضائع عامة خلال 24 ساعة

محمود محسن استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 7 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالي عدد…

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر 7 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 17 سفينة، بالإضافة إلى 5 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أنه غادر 66 سيارة نقل محملة بـ 2880 طن قمح.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 137112 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23227 طنا.

يذكر أن حركة الصادر شملت 10500 طن يوريا، و 3000 طن فوسفات، 1300 طن رمل، و 1300 طن مولاس، و 2770 طن علف بنجر.