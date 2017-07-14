ميناء دمياط يستقبل 9 سفن اليوم

محمود محسناستقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظا

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وفي السياق نفسه صرح ممدوح الشيطى المتحدث الاعلامى لهيئة الميناء انه في اطار تشجيع الاتجاه الى تفعيل زيادة نسبة المنقول بالسكة الحديد جارى تحميل قطار سكر من ساحة الميناء النهرى.

كما غادر عدد (2) قطار بحمولة ( 2556 ) طن قمح ، وعدد (120) سيارة بحمولة (5949) طن قمح.

واضاف المركز الاعلامي ان رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 22078 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 78724 طنا .

وشملت حركة الصادر من الميناء 2375 طن يوريا و 1600 طن فوسفات و 6081 طن ملح و 2200 طن علف بنجر .

ولفت المركز الاعلامي إلى ان جارى حاليا شحن السفينة الهولندية STORNES بحمولة 6000 طن من كسر الحجر ( الدقشوم ) والتى تقوم بأعمال ردم مواسير خطوط الغاز لتثبيتها فى قاع البحر المتوسط.