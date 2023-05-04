ميناء دمياط يستقبل 8945 طن قمح ويُصدر 25009 أطنان كلينكر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، فيما غادر 9 سفن، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل 33 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 3454 طن حديد و3796 طن ابلاكاش و9230 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 23931 طن ذرة علاوة على 8945 طن قمح.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 22118 طن يوريا و25009 طن كلينكر و7268 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 605 حاويات مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 89 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2235 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 177291 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 116848 طنًا.

وذكر المركز الإعلامي أنه غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2703 طن قمح متجهان إلى شبرا، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 5598 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 13 سفينة، بينما غادر 11 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينهم ناقلة الغاز المسال (FLEX VIGILANT) التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 297 مترا وبعرض 46 مترا، حيث قامت بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.