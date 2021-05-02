ميناء دمياط يستقبل 8945 طن قمح ويُصدر 19100 طن فوسفات

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال 24 ساعة الماضية، مع 26 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، واستقبل الميناء 7960 طن خردة، و2179 طن صودا، و1769 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء 8945 طن قمح علاوة على 11800 طن ذرة.

وأوضح المركز الاعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 4825 طن يوريا و5510 طن رمل، و1966 طن كربونات الكالسيوم، يضاف إلى ما سبق 19100 طن فوسفات.

وذكر المركز الإعلامي أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 610 حاويات مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وخضار مجمد مشكل)، وفواكه (يوسفي وفراولة وبرتقال وبطيخ) ويتم تصدير ما سبق ذكر إلى كل من الإمارات، والسعودية، وإنجلترا، وسلوفينيا، والهند.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 109 حاويات مكافئة، حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1005 حاويات مكافئة.

وقال إن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 166591 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 95454 طنا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 3296 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.