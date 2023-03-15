ميناء دمياط يستقبل 8935 طن حديد ويُصدر 364 طن كحول

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 7 سفن، فيما غادر 12 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 29 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 4098 طن قمح و254 طن فول و6552 طن عدس.

كما استقبل الميناء أيضا 1868 طن خشب زان و1026 طن أبلاكاش و500 طن زيت طعام و8935 طن حديد و8998 طن صويا ويضاف إلى ما سبق 6640 طن خردة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 3640 طن يوريا صب و742 طن يوريا معبأ و3035 طن رمل و2400 طن مولاس.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 364 طن كحول علاوة على 3850 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1760 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 77 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2707 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 80796 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122517 طنًا.

وقال المركز الإعلامي إنه غادر هيئة ميناء دمياط قطار بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدما قادم من السادس من أكتوبر، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4922 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 10 سفن، بينما غادر 14 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.