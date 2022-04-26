أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 5 سفن، بينما غادر 7 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 24 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، إذ استقبل الميناء 8900 طن قمح و3552 طن حديد و17700 طن ذرة.

كما استقبل الميناء أيضا 1900 طن خشب زان بالإضافة إلى 7800 طن فول صويا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 3100 طن مولاس و12540 طن فوسفات و225 طن بصل.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 760 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 352 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2690 حاوية مكافئة.

ولفت إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 110507 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 237889 طنا.

وقال المركز: غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2624 طن قمح إلى صوامع شبرا وإمبابة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 3053 شاحنة .

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.