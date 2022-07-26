ميناء دمياط يستقبل 879 رأس ماشية حية ويصدر 7228 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 سفن، فيما غادر 15 سفينة، لافتًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 19 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 8666 طن خردة، و1694 طن أبلاكاش، و1599 طن خشب زان.

كما استقبل ميناء دمياط أيضًا 8586 طن حديد، علاوة على 879 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 634 طنًّا.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 7228 طن يوريا، و5400 طن أسمنت، يضاف إلى ما سبق 2133 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 586 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 86 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1173 حاوية مكافئة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 233936 طنًّا.

وقال المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط قطار بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3708 شاحنات.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.