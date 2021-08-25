نقل وملاحة

ميناء دمياط يستقبل 874 رأس ماشية حية ويُصدر 4500 طن فوسفات

الميناء تعامل مع 26 سفينة
محمود محسن 6:20 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21 6:20 م, الأربعاء, 25 أغسطس 21

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، قال فيه إن الميناء تعامل خلال 24 ساعة الماضية، مع 26 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، واستقبل الميناء 2678 طن حديد، و9210 أطنان قمح، و1213 طن أبلاكاش.

كما استقبل الميناء 10000 طن ذرة، و5000 طن خردة، و874 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 210 أطنان.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع المتنوعة مثل 2221 طن رمل، و4500 طن فوسفات، و12622 طن يوريا.

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كما قام الميناء أيضا بتصدير 784 طن نترات أمونيوم، و8200 طن داى أمونيوم، ويضاف إلى ما سبق 1520 طن مولاس.

وذكر أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 165 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس، وفاصوليا، وبامية، وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (كركدية، وبطاطا، وكرفس، وبرسيم، وبصل، وفول سودانى)، وفواكه (فراولة ومانجو)، ويتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وإيطاليا، وأمريكا، وفرنسا، وماليزيا، وسنغافورة، وإنجلترا.

وأشار المركز إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 341 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 976 حاوية مكافئة.

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وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 48195 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 1870 طنا.

وقال المركز إن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2591 طن قمح، متجهين إلى صوامع المنيا وكفر الشيخ، كما غادر قطار آخر مكون من 25 عربة، بعد أن فرغ 50 حاوية 20 قدمًا، قادمة من حلوان، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3647 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرهم من الأرصفة.

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وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

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بقلم محمود محسن

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