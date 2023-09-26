ميناء دمياط يستقبل 8731 طن سكر ويُصدر 4850 طن مولاس

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً، جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، فيما غادر 13 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 39 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 6166 طن خردة و972 طن خشب زان و2000 طن كسب صويا و4740 طن كسب فول صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 8731 طن سكر و1101 طن ذرة و408 طن فحم معبأ و2516 طن أبلاكاش و4101 طن حديد و908 طن عدس أحمر ويضاف إلى ما سبق 9200 طن قمح.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 5693 طن يوريا و12579 طن كلينكر و4850 طن مولاس و7438 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 573 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 350 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3898 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 42147 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 385742 طنًا.

وقال المركز إنه غادر هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2481 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 5260 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 11 سفينة، بينما غادر 9 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.