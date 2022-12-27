ميناء دمياط يستقبل 8701 طن قمح ويُصدر 1939 طن علف بنجر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن، فيما غادر 3 سفن، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 38 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 8701 طن قمح و1842 طن خشب زان و3738 طن أبلاكاش و250 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 561 طن مواسير و4745 طن كسب صويا ويضاف إلى ما سبق 75 طن كزبرة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 13540 طن يوريا و4070 طن رمل و1939 طن علف بنجر و13296 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 806 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 595 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5154 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 64642 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 84268 طنًا.

وقال المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2266 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، علاوة على مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت عدد 4462 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 8 سفن، بينما غادر 7 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.